Под Орлом появится бюст Сталина

11.2.2020 | 10:04 Новости, Политика

Удивительно, но памятник установят не коммунисты.

Бюст Иосифа Сталина, экс-руководителя СССР, генералиссимуса Советского Союза, будет размещен в частном имении рядом с Ливнами. Инициаторы – члены регионального отделения общественной организации «Союз советских офицеров». Вчера они обсуждали глиняный макет бюста, на изготовление которого сами и «сбросились».

Памятник высотой 63 сантиметра будет размещён на частной территории, однако его смогут видеть все проезжающие по трассе «Орёл — Тамбов». Доступ к бюсту будет свободным.

Также в этом году члены «Союза советских офицеров» планируют выйти на орловское шествие «Бессмертного полка» с портретом Сталина, а также с портретами других важнейших военачальников Великой Отечественной войны.

Напомним, в прошлом году представители орловской КПРФ презентовали уже готовый бюст Сталина.7 мая 2019 года они провели пикет в районе сквера Танкистов в Орле, вынеся туда скульптуру. На пикете коммунисты в очередной раз заявили о своем требовании установить памятник главнокомандующему в Орле.

ИА «Орелград»

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