«Спецавтобаза» отчиталась за «прошлогодний снег»?

Если верить актам выполненных работ, город убирают непрестанно, а в декабре вывезено просто невиданное количество снега.

Редакция «Орелтаймс» делится сводными данными из копий актов работ МУП «Спецавтобаза» и МКУ «УКХ г. Орла» за декабрь 2019 года. Судя по бумагам, в бесснежном декабре из Орла сугробы вывозили КАМАЗами.

— В частности, если верить актам приёмки, «Спецавтобаза» и МКУ «УКХ г. Орла» только за декабрь подмели и убрали весь город (со зданиями, сооружениями и под ними») два раза! Дело в том, что площадь Орла составляет 121,2 кв. км. По данным актам, в городе было убрано и очищено 241 кв.км., — обращает внимание издание.

А в декабре сотрудники «Спецавтобазы» умудрились «убрать снега с дорог и тротуаров» 50 405 кв.м (или 50 кв.км). При том, что декабрь 2019 года на территории ЦФО стал третьим среди самых сухих декабрей в XXI веке (после декабрей 2006 и 2007 годов), т.к. осадков выпадало в среднем около 33 мм, что составляет 59% от климатической нормы.

Также вызывают недоверие отчеты о том, что песком и противолёдными материалами было отсыпано более 20 тысяч кв.м. Плюс, судя по представленным актам, в декабре улицы ежедневно объезжали четыре машины по три водителя в каждой, чтобы убирать город от стихийного мусора, на площади 6 107 кв.км.

Реакция руководства Орла и контрольно-надзорных органов на эти данные пока неизвестна.