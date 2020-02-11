Вдовин озаботился баром в здании «Свободного пространства»

Вопрос рассмотрят на заседании комитета облсовета

Вице-спикер орловского облсовета Михаил Вдовин вынес на заседание комитета заксобрания вопрос о наличии бара в здании театра «Свободное пространство». Об этом он сообщил в соцсетях.

Политик заявил, что прочитал интервью с главным режиссером театра Сергеем Пузыревым, в ходе которого обсуждался этот вопрос. Посетители бара «явно не являются театралами», предположил Вдовин. Судя по настрою парламентария, он намерен добиться, чтобы заведение съехало со своего места.

«Будем разбираться, кто, когда и на каких условиях сдал помещение в аренду и, почему в настоящее время оно сдаётся в субаренду, прописано ли это в документах и, наконец, главное – на пользу ли такое соседство театру, репертуар которого ориентирован в основном на подрастающее поколение», — написал политик.

ИА «Орелград»