Коммунальщики напомнили о запрещенных домашних питомцах

Среди тех, кого больше нельзя держать дома, киты и моржи.

— Вот уже больше месяца в России действует закон, согласно которому в квартире запрещено держать определённых животных, — напоминает управляющая компания «Орёлжилэксплуатация». — Однако, если до 1 января 2020 года вы уже завели себе, допустим, электрического ската, то можете выдохнуть – ваш любимец останется с вами.

Список запрещенных для содержания в качестве домашних питомцев животных был утверждён федеральными властями. В него входят кобры, скорпионы, киты, моржи, тигры, львы, медведи, акулы и многие другие представители фауны.

Кстати, несколько лет назад во дворе жилого дома в Орле нашли метрового детёныша питона. Ловить его пришлось спасателям. Предположительно, «беглец» раньше жил в одной квартир многоэтажки на улице Октябрьской. Впоследствии его передали в живой уголок Детского парка.

ИА «Орелград»