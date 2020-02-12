Коммунальщики напомнили о запрещенных домашних питомцах

12.2.2020 | 14:51 ЖКХ, Новости

Среди тех, кого больше нельзя держать дома, киты и моржи.

— Вот уже больше месяца в России действует закон, согласно которому в квартире запрещено держать определённых животных, — напоминает управляющая компания «Орёлжилэксплуатация». —  Однако, если до 1 января 2020 года вы уже завели себе, допустим, электрического ската, то можете выдохнуть – ваш любимец останется с вами.
Список запрещенных для содержания в качестве домашних питомцев животных был утверждён федеральными властями.  В него входят кобры, скорпионы, киты, моржи, тигры, львы, медведи, акулы и многие другие представители фауны.

Кстати, несколько лет назад во дворе жилого дома в Орле нашли метрового детёныша питона. Ловить его пришлось спасателям. Предположительно, «беглец» раньше жил в одной квартир многоэтажки на улице Октябрьской. Впоследствии его передали в живой уголок Детского парка.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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