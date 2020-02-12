В Орле сурово наказали телефонного афериста

Ближайшие годы мужчина проведет в колонии строгого режима.

Советский районный суд города Орла рассмотрел уголовное дело о мошенничестве. Перед ним предстал так называемый телефонный аферист. Мужчина действовал по давно известному правоохранителям сценарию. Он просто звонил на случайные номера и «разводил» свою жертву.

В данном случае от его действий пострадала жительница Орла. Аферист набрал ее номер, поздоровался и каким-то образом сумел убедить ее, что она разговаривает со своим хорошим знакомым по имени Дмитрий. Далее он рассказал душераздирающую историю. Дескать, он ехал на автомобиле, когда его остановили сотрудники ГИБДД. Они зафиксировали некое нарушение правил дорожного движения, за что водителю грозила ответственность.

Якобы для решения этого вопроса ему срочно потребовались деньги — 20 тысяч рублей. Эту сумму аферист попросил перевести на указанный им номер телефона. В стремлении спасти знакомого женщина перевела даже не 20 тысяч, а 21,1 тысячи. Как было установлено следствием и судом, в дальнейшем аферист перевел эти средства на свою банковскую карту.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. Однако выяснилось, что в октябре прошлого года судом Железнодорожного района Орла этот же человек был уличен еще в 11 эпизодах аналогичного мошенничества. С учетом предыдущего приговора аферист проведет в исправительной колонии строгого режима 5 лет и 1 месяц.

ИА «Орелград»