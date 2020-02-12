В Орле запустят новую маршрутку. Ее уже назвали «убийцей ТТП»

12.2.2020 | 11:15 Новости, Общество

Путь движения нового автобуса по городу почти полностью продублирует маршрут троллейбуса №6 .

В Сети обсуждают схему нового маршрута — автобуса №30. Пока выходит, что курсируя по городу, он отобьет пассажиров у самого прибыльного городского троллейбусного маршрута и в итоге «убьет» его.

«Паспорт маршрута ещё не готов. Судя по схеме, маршрут охватит доселе неохваченные территории микрорайона «Зареченский». Это хорошая и позитивная новость. На этом хорошие новости заканчиваются» — пишут админы паблика  «Общественный транспорт Орла онлайн / bus57.ru».

Далее высказывается опасение, что запуск нового маршрута (а уже известно, что он будет проходить через 1-ю Посадскую) «убьет троллейбус №6». Который для ТТП является самым прибыльным. «Выручка с маршрута упадет, количество единиц транспорта сократится и в сухом остатке жители Горького останутся только с маршрутками!, — предполагают авторы поста. — Также, мы помним, что «горьковчане» просили маршрут через улицу Герцена и ЦУМ, а жители «Заречки» — на Семашко! Но чиновники поняли эту просьбу по-своему».

В комментариях люди пишут, что маршрутки очень плохо ходят после 20.00, и если прекратится движение троллейбусов, всем придется туго.

Авторы поста в конце обращаются напрямую к губернатору Андрею Клычкову и администрации Орла с вопросами: «Как вы хотите сохранить ТТП, если запускается дублирующий маршрут самого прибыльного маршрута троллейбуса? маршрут 30 в любом варианте через 1-ю Посадскую по Советскому району — это смерть 6-го троллейбуса! Для чего вы это делаете?»

ИА «Орелград»

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