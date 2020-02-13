Названа самая страшная болезнь в Орле

13.2.2020 | 22:35 Медицина, Новости

Большинство жизней в 2019 году унесли болезни системы кровообращения.

Орелстат обнародовал данные о демографической ситуации в Орловской области в минувшем году. Сообщается, что за отчетный период времени в регионе умерло 11 350 человек. Годом ранее умерших было на 404 человека больше, то есть статистика смертности немного снизилась. В то же время снизилась и рождаемость – с 6735 человек в 2018 году до 5982 новорожденных в 2019-м. Таким образом, естественная убыль населения за год составила 5 368.

Самой распространенной причиной смерти в прошлом году в Орловской области традиционно стали болезни системы кровообращения. К ним относятся, например, инфаркты и инсульты. Эти заболевания унесли 6 484 жизни, то есть более половины от числа всех умерших. По сравнению с 2018 годом показатель снизился на 298 человек, и это единственный положительный фактор.

На второй строчке в негласном рейтинге смертельных заболеваний в Орловской области находятся новообразования. От онкологии за год в регионе скончались 1 907 человека. Далее следуют болезни органов пищеварения – 713 умерших, болезни органов дыхания – 352, инфекционные и паразитарные болезни – 42.

Добавим, что в 2019 году в Орловской области умерло 32 малыша в возрасте до 1 года.

ИА «Орелград»

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