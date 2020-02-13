Орловским обманутым  дольщикам начали выплачивать компенсации

Деньги получат люди, вложившиеся в строительство дома на улице Родзевича-Белевича в Орле.

— Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства начал выплачивать денежные компенсации по проблемным домам в Орловской области, — сообщает сайт областного правительства. — Решение о возмещении было принято по итогам третьего заседания Наблюдательного совета Фонда в декабре 2019 года. Компенсации получат дольщики обанкротившегося застройщика компании «Регионстрой». За счет средств Фонда будут восстановлены права 165 дольщиков.

Выплату возмещений гражданам осуществляет банк-агент Банк ДОМ.РФ. Здесь рассматривают документы и производят выплату в течение 10 рабочих дней с даты подачи заявления.

Сообщается, что размер выплат рассчитывается индивидуально для каждого дольщика по текущей рыночной стоимости квадратного метра в сопоставимых объектах, но не может быть меньше суммы, оплаченной по договору долевого участия.

— При этом участники строительства, чьи заявления рассматриваются в суде, в случае принятия судом решения о включении требований в реестр, смогут обратиться к конкурсному управляющему, который передаст скорректированный реестр в Фонд. После обработки Фондом полученных от конкурсного управляющего данных граждане смогут подать заявление на выплату в банк-агент и получить возмещение, — гласит пресс-релиз.

ИА «Орелград»