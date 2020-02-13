В Орле парочка преступников попалась по-крупному

13.2.2020 | 14:13 Новости, Происшествия

Они делали «закладки», а сами наркотики заказывали через интернет.

Фото из архива.

В УМВД России по Орловской области сообщили о задержании двух жителей Орла, причастных к попытке сбыта наркотиков  в крупном размере.

— Полицейские изъяли у 38-летнего гражданина полимерный прозрачный пакет с находившимися внутри 200-ми пакетиками с расфасованным в них веществом, — рассказали в пресс-службе УМВД. —  Экспертиза показала, что это — синтетически наркотик . общий  вес изъятого превысил  100 граммов.

В ходе проведения дальнейших мероприятий, полицейскими была установлена причастность к противоправной деятельности и гражданки 1983 г.р. Оперативники выяснили, что мужчина и женщина занимались делали в Орле закладки с наркотиками. Запрещенные к обороту вещества они получали через интернет-магазин.

В отношении «закладчиков» возбуждено уголовное дело.  Подозреваемых взяли под стражу.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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