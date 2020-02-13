В Орле парочка преступников попалась по-крупному

Они делали «закладки», а сами наркотики заказывали через интернет.

В УМВД России по Орловской области сообщили о задержании двух жителей Орла, причастных к попытке сбыта наркотиков в крупном размере.

— Полицейские изъяли у 38-летнего гражданина полимерный прозрачный пакет с находившимися внутри 200-ми пакетиками с расфасованным в них веществом, — рассказали в пресс-службе УМВД. — Экспертиза показала, что это — синтетически наркотик . общий вес изъятого превысил 100 граммов.

В ходе проведения дальнейших мероприятий, полицейскими была установлена причастность к противоправной деятельности и гражданки 1983 г.р. Оперативники выяснили, что мужчина и женщина занимались делали в Орле закладки с наркотиками. Запрещенные к обороту вещества они получали через интернет-магазин.

В отношении «закладчиков» возбуждено уголовное дело. Подозреваемых взяли под стражу.

ИА «Орелград»