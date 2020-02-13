Внук Назарбаева заявил, что сидел в орловской тюрьме

13.2.2020 | 17:11 Новости, Политика

Источники в силовых ведомствах опровергают слова родственника первого президента Казахстана

Айсултан Назарбаев, внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, утверждает, что провёл 14 месяцев в «незаконной тюрьме» в Орле. При этом мужчина считает, что наш город находится «под Москвой».

По словам Назарбаева-младшего, родственники добились, чтобы его посадили в тюрьму, под предлогом лечения от наркозависимости.

«Они меня поймали и силой накололи психотропными веществами, и отправили гнить в тюрьме, под предлогом прохождения курса лечения, где я провёл долгих четырнадцать месяцев», – написал Айсултан Назарбаев в Facebook. — На 12 -м месяце моего заключения в незаконной тюрьме под Москвой, город Орел, ко мне приехала моя мать. Она мне сказала что не видит моей покорности… В итоге я остался в этой тюрьме, а она уехала, чтобы я сидел в этой тюрьме до тех пор, пока не стану полностью ей покорным!»

По данным источников «Орелтаймс» в силовых структурах, Айсултан Назарбаев не содержался в исправительных учреждениях Орловской области.

ИА «Орелград»

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