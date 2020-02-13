Юрий Парахин передумал останавливать «ЭкоСити»

Его вчерашнее заявление о предстоящей остановке предприятия вызвало отклик в высоких кабинетах.

Сегодня утром мусоросортировочный завод в Орле продолжил работу в обычном режиме. Директор «ЭкоСити» Юрий Парахин выступил с видео-обращением и рассказал, почему не выполнил обещание остановить завод:

— После выхода в эфир мне поступили звонки от генерального директора УК «Зелёная роща» с предложением оплатить небольшую часть долга, чтобы только не останавливать процесс приема отходов. Был звонок от руководителя департамента ЖКХ, первого зама руководителя области Дениса Блохина. А также Леонид Музалевский выразил обеспокоенность ситуацией.

По словам Парахина, полученные от «Зелёной рощи» деньги пошли на оплату по необходимым строкам расходов, чтобы «не останавливать процесс». Но собственно договор с регоператором по обращению с отходами на 2020 год не подписан, как нет и переговоров по этому поводу.

ИА «Орелград»