Юрий Парахин передумал останавливать «ЭкоСити»

13.2.2020 | 13:13 ЖКХ, Новости

Его вчерашнее заявление о предстоящей остановке предприятия вызвало отклик в высоких кабинетах.

Сегодня утром мусоросортировочный завод в Орле продолжил работу в обычном режиме. Директор «ЭкоСити» Юрий Парахин выступил с видео-обращением и рассказал, почему не выполнил обещание остановить завод:

— После выхода в эфир мне поступили звонки от генерального директора УК «Зелёная роща» с предложением оплатить небольшую часть долга, чтобы только не останавливать процесс приема отходов.  Был звонок от руководителя департамента ЖКХ, первого зама руководителя области Дениса Блохина.  А также Леонид Музалевский выразил обеспокоенность ситуацией.

По словам Парахина, полученные от «Зелёной рощи»  деньги пошли на оплату по необходимым строкам расходов, чтобы  «не останавливать процесс». Но собственно  договор с регоператором по обращению с отходами  на 2020 год не подписан, как нет и переговоров по этому поводу.

ИА «Орелград»

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