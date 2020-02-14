В Орле ищут деньги на книгу о «Дворянке»

14.2.2020 | 11:34 Новости, Общество

Для выпуска фолианта об истории Дворянского гнезда нужно 150 тысяч рублей.

Попечительский совет по возрождению Дворянского гнезда просит о помощи для  издания книги, подготовленной исследователем, знатоком орловской старины, известным краеведом Еленой Николаевной Ашихминой.

-Книга посвящена истории Дворянского гнезда в Орле, ставшего в течении лет памятником народной любви к И.С. Тургеневу, — говорится в обращении. – Она написана не только с целью защитить от забвения памятник, который является символом нашей литературной столицы, но и вдохнуть в него жизнью. Сегодня дело за малым – найти финансирование на издание. Общая сумма, необходимая для издания книги – 150 тыс рублей. Появится ли труд Елены Николаевны на свет – зависит от каждого из нас. Мы будем искренне признательны за любую финансовую поддержку.

В попечительском совете отмечают, что имена всех, оказавших поддержку изданию, укажут в книге. А лица, внёсшие значительный вклад в её появление,  получат экземпляр  в дар с автографом автора.

ИА «Орелград»

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