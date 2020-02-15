Клычков вознаградит чиновников за лучший отчет

Областные власти утвердили правила работы муниципалитетов.

Правительство Орловской области в лице его руководителя Андрея Клычкова издало постановление «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов». Одновременно были отменены все предыдущие документы, регламентировавшие данную сферу.

Напомним, в Орловской области, как и в других регионах, лучшие муниципалитеты поощряются денежными грантами. Областные власти отдельно оценивают города и районы. В этом отношении городам бороться за бонус проще, чем районам, поскольку в регионе насчитывается всего три города – Орел, Мценск и Ливны. По сути, гранты они получают по очереди.

Как следует из новых правил, утвержденных Клычковым, победителей будут определять по данным мониторинга. А основным источником информации для проведения мониторинга, согласно постановлению, «являются значения показателей, представленные в докладах глав местных администраций городских округов и муниципальных районов Орловской области».

Эти доклады должны содержать данные о работе местных органов власти в различных сферах за последний год, а также планы на ближайшие три года. По сути, чей доклад окажется лучше, тот и получит финансовый бонус. Гранты будут предоставляться в форме дотаций из областного бюджета одному городскому округу и двум муниципальным районам ежегодно.

Причем лучший город получит 35 процентов всех выделенных средств, а оставшиеся 65 процентов разделят между собой два лучших муниципальных района. Гранты будут выделять до 1 декабря на основании соответствующего постановления правительства Орловской области.

Тратить бонусы разрешат «на исполнение расходных обязательств, отнесенных к полномочиям соответствующих органов местного самоуправления». Например, их можно будет потратить на благоустройство.

ИА «Орелград»