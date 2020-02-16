Орловских чиновников призвали быть готовыми к ЧП 23 февраля и 8 марта

Мэрия в праздничные дни перейдет на особый режим работы.

Постановление об обеспечении готовности руководящего состава администрации города Орла, предприятий, организаций и учреждений города к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации издал сити-менеджер Александр Муромский. Документ принят «в целях недопущения и пресечения противоправных действий, в том числе террористической направленности, в период проведения праздничных мероприятий 23 февраля и 8 марта».

Напомним, в эти даты в России празднуются День защитника Отечества и Международный женский день. Управлению муниципальной службы и кадров поручено составить и утвердить график круглосуточного взаимодействия первых лиц города с МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла».

В особом режиме руководителям придется работать с 18.00 21 февраля до 09.00 25 февраля и с 18.00 6 марта до 09.00 10 марта 2020 года. Руководителям предприятий, организаций и учреждений города независимо от форм собственности настоятельно рекомендовано в эти же отрезки времени организовать у себя круглосуточное дежурство. Координатором станет муниципальная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

МКУ «Служба технического обеспечения администрации города Орла» поручено организовать дежурство автотранспорта для выезда оперативной группы мэрии на место происшествия в случае угрозы или возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций.

ИА «Орелград»