В Орле чиновники раскроют тайну на миллиард

В городе будет введена процедура общественных обсуждений закупок.

Администрация Орла утвердила порядок проведения обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд. Это будет новая процедура, проведение которой предусмотрено федеральным законодательством. Цель – сделать самые дорогостоящие закупки максимально открытыми. Впрочем, в Орле такой механизм вряд ли будет применяться очень часто. Скорее, наоборот.

Дело в том, что согласно постановлению мэрии в Орле общественное обсуждение будет проводиться в случае, если начальная максимальная цена контракта составляет 1 миллиард рублей или больше. В областной столице подобные закупки большая редкость. Такую сумму город может единовременно потратить разве что на ремонт моста.

Дорожные закупки, например, обычно делятся на несколько лотов. Цена по каждому из них хоть и может составлять сотни миллионов рублей, но до 1 миллиарда не дотягивает. Есть и другие ограничения. Чтобы закупка была вынесена на общественное обсуждение, помимо начальной цены контракта необходимо, чтобы она проводилась с применением закрытых способов определения поставщиков, подрядчиков и исполнителей, или чтобы это был государственный оборонный заказ.

Что касается самой процедуры, то общественное обсуждение начинается с даты размещения в единой государственной системе информации о закупке. Оно проводится заказчиками. По условиям, в общественном обсуждении могут на равных условиях принимать участие любые юридические и физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, а также государственные органы и органы местного самоуправления.

Для этого не надо будет приходить на некое заседание и голосовать. Участники будут размещать свои замечания и предложения в разделе «Обязательное общественное обсуждение закупок» официального сайта единой информационной системы. Однако для этого предварительно придется пройти процедуру регистрации в этой системе.

ИА «Орелград»