ОНФ призывает власти Орла снести расселенные дома

17.2.2020 | 16:03 Новости, Общество

Речь идет о ветхих бараках на Старомосковском шоссе.

Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта обратились в администрацию Орла с просьбой снести расселенные дома №3 и №5  на Старомосковском шоссе. Последние жители съехали отсюда больше года назад.

— В этих зданиях неоднократно возникал пожар, в связи с чем они представляют опасность для расположенных поблизости жилых домов, — отмечают общественные активисты.

Глава регионального исполкома ОНФ в Орловской области Владимир Филонов напомнил, что расселенные здания не обрабатываются от грызунов и насекомых. И «незваные гости» атакуют соседние дома. В развалинах находят себе прибежище и бомжи, что также мало радует жителей окрестностей.

В ОНФ попеняли администрации города на медлительность: до сих пор не выбран подрядчик, который займется сносом этих бараков. «Если вовремя не принимать необходимых мер, ситуация будет только усугубляться». – заметил член регионального штаба ОНФ в Орловской области Павел Меркулов.

Кстати, в Орле насчитывается более 170 расселенных домов, которые до сих пор не снесены.  Десяток из них — на улице Широко-Холодной. А вот на улице Полесской активистам ОНФ удалось добиться сноса таких зданий в 2019 г.

ИА «Орелград»

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