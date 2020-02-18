«Леруа Мерлен» в Орле начнут строить весной

Участок на улице Раздольной уже передан в аренду ритейлеру.

Весной 2020 года в Орле запланировано начало строительства гипермаркета строительных товаров «Леруа Мерлен». Об этом пишут «Орловские новости» со ссылкой на источник в региональном правительстве.

По словам собеседника «ОН», земельные отношения с компанией полностью улажены. Земля перешла в аренду к ритейлеру. «Леруа» уже составил план-график строительных работ. Срок окончания строительства, согласно этому графику, — 2021 год.

В июне 2019 года правительство Орловской области сообщило о подписании соглашения о реализации инвестпроекта по строительству гипермаркета. Его площадь составит 13 250 кв. м.

Позже компании был выделен земельный участок неподалеку от Metro на ул. Раздольной. В августе 2019 года горсовет согласовал перевод жилой и «парковой» зон на данном участке в зону делового, общественного и коммерческого назначения.

ИА «Орелград»