ТТП Орла укрепят автобусами

18.2.2020 | 12:23 Новости, Общество

Благодаря изменениям в уставе, троллейбусное предприятие может заниматься автобусными перевозками.


В рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» планируется закупить десять новых автобусов для ТТП г.Орла. Об этом сообщил замруководителя департамента строительства Алексей Васильев на профильном комитете облсовета 17 февраля.

– Заявку мы отправили в министерство транспорта, и в марте они рассмотрят наши документы. В заявке 10 автобусов. В конце прошлого года мы внесли изменения в устав предприятия, и теперь ТТП может заниматься автобусными перевозками, — пояснил Васильев.

Он также рассказал депутатам, что лизинг будет оформлен на пять лет под ноль процентов. При этом один автобус при субсидировании Минтранса обходится в 6 млн рублей, а цена от завода-производителя составляет порядка 11 млн рублей.

ИА «Орелград»

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