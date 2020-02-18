В Орле маршрутчиков предупредили, когда ждать проверок

Чиновники пройдут в рейды по жалобам пассажиров.



Сегодня на рабочем совещании главы администрации Орла вновь обсуждали транспортное обслуживание населения. С одним из перевозчиков могут расторгнуть контракт, а другим — устроят новые проверки.

Как рассказали в пресс-службе горадминистрации, в минувшие выходные, 15 и 16 февраля, чиновники совместно с сотрудниками Госавтоинспекции уже провели комплексные проверки транспортного обслуживания населения. Больше всего нареканий было в адрес перевозчика, который обслуживает №26 «ул. Часовая – санаторий «Лесной».

— В результате рейда выяснилось, что из 12 автобусов в выходные в рейс выходили только шесть. На основании проверки перевозчику направлена претензия, — пояснил замглавы администрации по городскому хозяйству и транспорту Евгений Гришин.

На текущей неделе администрацией Орла запланированы две выездные проверки. Также в рейд выйдет «Губернаторский контроль». Какие именно маршруты и когда будут проверять, знают те, кто непосредственно выходят в рейд, подчеркнул Евгений Гришин. Наблюдение за работой перевозчиков также ведётся с помощью системы ГЛОНАСС.

ИА «Орелград»