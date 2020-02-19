Под Орлом нашли советский самолет, сбитый в день освобождения города

Работы по извлечению всех частей бомбардировщика займут не один день.

В Сосковском районе поисковики обнаружили воронку в месте падения самолета во время ВОВ. Извлекать части бомбардировщика начали вчера, 18 февраля. Судя по архивным сведениям, ПЕ-2 был сбит ранним утром 5 августа 1943 года, сообщает ОГТРК.

— Обнаруженный ПЕ-2, по предварительным расчетам, находится на глубине от 4,5 до 11 метров. Размер воронки — 12 на 14 метров. Почва в этих местах болотистая. Вчера здесь работал экскаватор с минимальным давлением на грунт и мощная мотопомпа. Уже обнаружены обломки фюзеляжа и нижний люк двигателя, — сообщает СМИ.

Поисковикам предстоит работать еще как минимум два-три дня. Раскопки ведутся на площади порядка 200 квадратных метров.

Как рассказали поисковики, самолет в этом районе они ищут более двух лет. Сначала это была архивная работа, опрос местных жителей и только потом экспедиции. Предполагаемый бомбардировщик ПЕ-2 принадлежал 16-й воздушной армии, 3-у бомбардировочному корпусу, 128-у полку, 241-й дивизии.

Пока раскопки не завершены и все факты до конца не установлены, рано говорить о фамилиях летчиков в сбитом самолете. Поисковики, впрочем, уверяют, что знают их имена. И обещают огласить буквально через несколько дней. Зато имена фашистских летчиков, которые сидели за штурвалами фокке-вульфов и сбили наш бомбардировщик, уже известны. Это Хорст Хаас и Берхард Хессель.

ИА «Орелград»