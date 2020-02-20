Эксперты рассказали, выгодно ли в Орле сдавать квартиру внаем

Стало известно, за какой срок в Орле можно окупить малогабаритку.

Федеральный портал «Мир квартир» опубликовал рейтинг городов России по такому показателю, как окупаемость малогабаритного жилья при его сдаче внаем. Исследование базировалось на собственных данных компании. Сдавать квартиру в аренду – это традиционный источник дополнительного или даже основного дохода многих отечественных рантье. Аналитики портала подсчитали, сколько можно реально получать в процентах от такого бизнеса.

«Были исследованы данные об однокомнатных квартирах и студиях площадью менее 32 квадратных метров в 70 городах с населением более 300 тысяч человек, — объяснили эксперты. — Простои между выселением одного арендатора и заселением другого, затраты на ремонт, плата за квартиру и налоги при подсчетах не учитывались».

В среднем по стране доходность малогабаритки составляет 8,4 процента годовых, а окупаемость – 12 лет. Сдавать такое жилье оказалось выгоднее, чем обычную квартиру, но менее выгодно, чем комнату. Самые доходные малогабаритки находятся в Череповце. Они стоят немногим более миллиона рублей, а сдаются в среднем за 12,5 тысячи в месяц. Окупится вложение в такое жилье всего за 8 лет.

Орел в национальном рейтинге оказался только на 50-м месте. Показатели здесь превышают среднероссийские. По подсчетам аналитиков, малогабаритная квартира в Орле в среднем стоит 1,268 миллиона рублей. Средняя ставка ее аренды составляет 8 321 рубль в месяц. Таким образом, доходность такого жилья составляет всего 7,9 процента в год. То есть окупиться приобретение малогабаритки может за 13 лет.

«По сравнению с прошлым годом выгода покупки подобной квартиры под сдачу в аренду несколько возросла, а окупаемость сократилась на год, – говорит генеральный директор «Мира квартир» Павел Луценко. — Это произошло потому, что ставки аренды маленьких квартир растут опережающими темпами на фоне возрастающего спроса на рынке съемного жилья. Он, в свою очередь, увеличивается из-за уменьшающейся платежеспособности населения, которое все меньше рассматривает покупку квартиры и все больше – аренду. В прошлом году аренда однокомнатных квартир и студий до 32 кв. м. подорожала на 7 процентов, в то время как покупка такого жилья – всего на 2 процента».

ИА «Орелград»