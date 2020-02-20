Почетный гражданин Орла вступился за «Сеть»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает сроки осужденным явно завышенными.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что считает сроки тюремного заключения, назначенные фигурантам дела «Сети» (организация признана террористической и запрещена в РФ), «явно завышенными».

«Общество крайне расколото. Молодежи не гарантированы ни нормальная работа, ни нормальное обучение. Силовые ведомства усердствуют. Сроки явно завышены, а обвинения необоснованы», — заявил Зюганов в интервью телеканалу партии «Красная Линия». По его мнению, не нужно видеть в каждой молодежной группе «заговорщиков, желающих свергнуть этот строй».

Ранее Приволжский окружной военный суд в Пензе приговорил семь членов «Сети» в общей сложности к 86 годам колонии (сроки от 6 до 18 лет). Фигуранты дела не раз заявляли о пытках сотрудниками правоохранительных органов в ходе следствия. Их адвокаты обжаловали приговоры.

В защиту приговоренных по делу «Сети» уже выступили более 320 студентов различных российских вузов, более 2,5 тыс. представителей научного сообщества, депутаты фракции «Яблоко», книгоиздатели и несколько российских книжных магазинов. Также в Генпрокуратуру и Верховный суд из-за дела «Сети» обратился лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

ИА «Орелград»