Почетный гражданин Орла вступился за «Сеть»

20.2.2020 | 16:18 Новости, Политика

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает сроки осужденным явно завышенными.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что считает сроки тюремного заключения, назначенные фигурантам дела «Сети» (организация признана террористической и запрещена в РФ), «явно завышенными».

«Общество крайне расколото. Молодежи не гарантированы ни нормальная работа, ни нормальное обучение. Силовые ведомства усердствуют. Сроки явно завышены, а обвинения необоснованы», — заявил Зюганов в интервью телеканалу партии «Красная Линия». По его мнению, не нужно видеть в каждой молодежной группе «заговорщиков, желающих свергнуть этот строй».

Ранее Приволжский окружной военный суд в Пензе приговорил семь членов «Сети» в общей сложности к 86 годам колонии (сроки от 6 до 18 лет). Фигуранты дела не раз заявляли о пытках сотрудниками правоохранительных органов в ходе следствия. Их адвокаты обжаловали приговоры.

В защиту приговоренных по делу «Сети» уже выступили более 320 студентов различных российских вузов, более 2,5 тыс. представителей научного сообщества, депутаты фракции «Яблоко», книгоиздатели и несколько российских книжных магазинов. Также в Генпрокуратуру и Верховный суд из-за дела «Сети» обратился лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

ИА «Орелград»

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