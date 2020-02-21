В Орле обнаружили колбасу со смертельно опасным вирусом

Опасная продукция поступила из Курска и была утилизирована.

Как сообщили в Орловской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ, в Орел из Курска поступили образцы колбасных изделий для проведения исследований на африканскую чуму свиней. Уточняется, что пробы были отобраны в ходе рейда, проведенного на территории Сеймского округа Курска сотрудниками управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

В Орле эти пробы прошли несколько лабораторных испытаний. Результаты экспертиз выявили ДНК вируса АЧС в двух пробах колбасных изделий. Информация об этом была незамедлительно направлена в управление Россельхознадзора.

По официальным данным, выявленная продукция общим весом 12,5 кг была снята с реализации и уничтожена в крематоре ОБУ «Курская городская станция по борьбе с болезнями животных». В отношении виновных лиц составлены протоколы об административном правонарушении.

Эксперты Орловской испытательной лаборатории напоминают, что АЧС – это вирусная болезнь, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи, обширными геморрагиями во внутренних органах и большой летальностью. Практически все животные от нее погибают.

ИА «Орелград»