Работникам культуры Орла пообещали полмиллиарда рублей

Обещанные деньги должны быть выделены в течение трех лет.

Администрация города Орла утвердила муниципальную программу развития культуры в областной столице. Ее действие рассчитано на три года, включая текущий. Общий объем финансирования превысит 501 миллион рублей. Из них свыше 173 миллионов рублей власти обещают выделить уже в 2020 году. В 2021 планируется выделить более 163 миллионов рублей, в 2022-м – более 164 миллионов.

Как отмечено в паспорте программы, в Орле назрела необходимость перехода к качественно новому развитию библиотечного дела, концертной и театральной деятельности, традиционной народной культуры, а также сохранению и популяризации объектов культурного наследия. Широкое внедрение инноваций должно «повысить степень доступности культурных благ, сделать культурную среду более насыщенной, отвечающей растущим потребностям личности и общества».

Программа предусматривает оказание поддержки по всем основным видам деятельности в сфере культуры и искусства. Кстати, сеть муниципальных учреждений культуры и искусства в Орле состоит из 16-ти библиотек, двух библиотечно-информационных центров, восьми школ искусств, двух парков, ансамбля танца «Славица», муниципального театра «Русский стиль» им. Бахтина, городского центра культуры и культурно-досугового центра «Металлург».

Согласно приведенной статистике, в школах искусств города обучается более 5 тысяч детей. Пользователями библиотек является каждый четвертый житель Орла. В кружках и студиях занимается 3,3 тысячи человек. Также подсчитано, что ежегодно учреждениями культуры в областной столице проводится более 3000 мероприятий.

ИА «Орелград»