В Орле наркодилер получил 15 лет «строгача»

Житель Орла пытался наладить незаконный сбыт наркотиков.

Как сообщила пресс-служба Заводского районного суда, житель города Орла получил наказание в виде 15 лет лишения свободы за совершение преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств. Он также должен будет выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Было установлено, что подсудимый действовал в составе организованной преступной группы. Общение между ее участниками происходило при помощи мессенджеров. При этом соблюдалась конспирация. Подельники никогда не видели друг друга в лицо и не знали настоящих имен, друг друга называли псевдонимами.

Подсудимый исполнял роль закладчика. Он должен был получать оптовые партии наркотиков, расфасовывать их и прятать в тайники, откуда запрещенные вещества должны были забирать покупатели. Устроив закладку, орловец сообщал «оператору» место, где находится тайник, а уже тот связывался с приобретателями.

Одно из вмененных преступлений молодой человек не довел до конца, так как был задержан сотрудниками полиции. В судебном заседании он вину не признал, но, как говорят в суде, его виновность подтвердилась совокупностью исследованных доказательств.

Отбывать назначенное наказание он должен в исправительной колонии строгого режима. Вероятно, осужденный воспользуется своим правом на обжалование приговора в апелляционном порядке в Орловский областной суд.

ИА «Орелград»