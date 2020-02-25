Борзенков сменит Бутусова в правительстве Орловской области

25.2.2020 | 13:47 Важное, Новости, Общество

Теперь уже бывший замгубернатора по АПК ушел на повышение в Москву.

Андрей Клычков назначил Сергея Борзенкова и.о. зампредседателя правительства Орловской области по развитию АПК, сообщает пресс-служба губернатора. Соответствующее распоряжение уже подписано.

Губернатор выразил уверенность, что Сергей Борзенков справится с поставленными задачами, подчеркнув, что тот «накопил большой опыт работы» вместе с Дмитрием Бутусовым.

Экс-«министра» сельского хозяйства глава региона поблагодарил за работу, подчеркнув большой вклад Бутусова в организацию взаимодействия с сельхозтоваропроизводителями региона. Напомним, Бутусов занимал эту должность с 2015 года.  С завтрашнего дня он прекращает трудиться в правительстве Орловской области и переходит на работу в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Кем именно, не уточняется.

Андрей Клычков и председатель облсовета Леонид Музалевский наградили Дмитрия Бутусова почетными грамотами.

Сергей Борзенков с 2017 года работал руководителем департамента сельского хозяйства Орловской области. До этого он был председателем комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Орловского областного Совета народных депутатов. Кроме того, в течение 20 лет возглавлял сельхозпредприятие ООО «Дубовицкое» в Малоархангельском районе.

ИА «Орелград»

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