На Кромском шоссе запретили уходить налево

Здесь изменили схему движения транспортных средств.

Теперь на Кромском шоссе в районе дома №23 (напротив «Гринна») запрещен левый поворот в обе стороны движения. 25 февраля глава администрации Орла Александр Муромский подписал соответствующее распоряжение.

— Основанием стало решение городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, — пояснили в пресс-службе мэрии. — До следующей недели здесь установят соответствующие знаки, которые укажут направление движения по левой полосе только прямо, а по правой полосе — прямо и направо.

Напомним, указанный участок Кромского шоссе по итогам 2019 года вошел в число аварийно опасных. По статистике ОГИБДД по городу Орлу, за январь-сентябрь минувшего года здесь произошло четыре ДТП, в том числе три столкновения. В авариях пострадали пять человек, один погиб.

Чаще всего катализатором являлся общественный транспорт: водители, разворачиваясь на парковке ТМК «Гринн», далеко не всегда убеждались в безопасности маневра, пояснили специалисты. И уверили, что установка новых дорожных знаков позволит ликвидировать «очаг аварийности» и снизит до минимума количество жертв.

ИА «Орелград»