В «Мценск Агропродукт» нагрянули силовики

26.2.2020 | 15:41 Новости, Общество

На предприятии хранили сотни килограммов пищевого зерна в полной антисанитарии.

Проверку  ООО «Мценск Агропродукт», занимающегося закупкой, хранением и переработкой зерна, сотрудники регионального УФСБ России и Россельхознадзора провели еще в прошлом году. Но только сейчас руководство агрофирмы привлекли к ответственности.

Как рассказали в Россельхознадзоре, проверкой  было установлено, что  в «Мценск Агропродукт» хранили  1567,6 тонны зерна, предназначенного на пищевые цели, в условиях, не обеспечивающих безопасность зерна и сохранность его потребительских свойств.

— На предприятии не проводилась проверка условий хранения зерна (влажности, температуры), а также показателей зараженности вредителями, цвета зерна и наличия постороннего запаха, — пояснили в ведомстве. — Условия хранения напрямую влияют на качество зерна и показатели его безопасности.

В результате проверки руководителю «Мценск Агропродукт» выписали штраф, размер которого не уточняется.  Также предприятию предстоит устранить все выявленные недостатки.

ИА «Орелград»

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