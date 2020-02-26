В орловских храмах установят камеры

Это требование властей для борьбы с терроризмом.

В православных храмах по всей России начали устанавливать камеры видеонаблюдения. Тренд наверняка не обойдет стороной орловские церкви, потому что это требование ФСБ по предотвращению терактов.

О массовой установке камер в храмах «Интерфаксу» рассказала руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега), сославшись на постановление правительства. По ее словам, камеры будут размещены с учетом «внутренних установлений» РПЦ. В частности, их не будет в алтарях и местах проведения исповеди. «Что касается остального храмового пространства, то во многих храмах видеокамеры давно установлены для предотвращения, в том числе хищений, как церковного имущества, так и личных вещей прихожан», — рассказала игумения.

По ее словам, по решению настоятеля камеры могут отключать во время крещения, венчания или отпевания, то есть индивидуальных обрядов, так как постановление правительства затрагивает публичные богослужения и обряды.

Правительство обязало религиозные организации оснащать храмы камерами видеонаблюдения в сентябре 2019 года — в рамках требований к антитеррористической защите культовых сооружений.

Ставить камеры будут только в объектах вместимостью от 500 человек. Небольшие храмы новшество, скорее всего, не затронет.

ИА «Орелград»