Многодетных из Орла отправили в поля

Депутаты решили, что семьям нет разницы, где жить.

Многодетным семьям из Орла будут выдавать землю в Орловском районе. Соответствующие поправки в местное законодательство приняты сегодня на сессии горсовета. Депутаты при этом в курсе, что многие участки не имеют соответствующей инфраструктуры. Но решили подумать об этом потом.

Речь идет о 122 земельных участках в Орловском районе. Их будут бесплатно выдавать многодетным семьям под индивидуальное жилищное строительство. Деньги на инженерные и транспортные коммуникации для этих наделов городские депутаты намерены просить в областном правительстве.

— То, что мы сегодня принимаем — это первый шаг. А потом уже будем думать, где искать деньги и проведем всю инфраструктуру. Орел тоже в поле строился, а сейчас это областной центр со всей необходимой инфраструктурой, — выступил председатель профильного комитета депутат Цуканов.

Правда, другие его коллеги и напомнили историю с участками для многодетных семей, выделенными на улице Михалицина в Орле. Мол, люди, согласившиеся на эти нарезы, до сих пор живут без гарантированной законом инфраструктуры.

Большинством голосов решение было принято.

ИА «Орелград»