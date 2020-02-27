Орловский ветеран сдал нормы ГТО на «золото». Ему 99 лет

Абрам Миркин, «орловская легенда», уверен: возраст спорту не помеха.

Ветеран Великой Отечественной войны из Орла Абрам Миркин сдал нормы ГТО на золотой значок. В свои 99 лет Абрам Израилевич регулярно занимается физкультурой и выходит на прогулки. Прочитав в газете о возможности сдать нормы, герой войны решил побороться за награду. Получив золотой значок, пенсионер доказал, что возраст спорту не помеха.

ТАСС снял видеосюжет о нашем земляке.

Бодрый и спортивный Абрам Миркин рассказывает о своем режиме дня, показывает корреспонденту фото на компьютере и рассказывает о войне.

— Еще не была объявлена война, а я уже стоял на огневой позиции в Ленинграде на артиллерийском полигоне. Всю войну провел в боях. Принимал участие в обороне Ленинграда, в первой линии обороны, на Лужском рубеже. В прорыве блокады и полном освобождении Ленинграда.

У Абрама Миркина двое сыновей, трое внуков и пять правнуков. Он регулярно участвует в городских тематических мероприятиях.

ИА «Орелград»