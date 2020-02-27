Улицы Мценска стали опаснее

В райцентре вырос уровень преступности и снизилась раскрываемость.

На сайте администрации Мценска опубликована краткая версия доклада, прозвучавшего на заседании городского парламента. Перед местными депутатами выступил начальник отдела МВД России «Мценский» Сергей Башакин.

С его слов сообщается, что в 2019 году в этом райцентре было зарегистрировано 10882 заявления и сообщения граждан о преступлениях, происшествиях и административных правонарушениях. Их количество по сравнению с предыдущим годом выросло на 171.

«Наблюдается рост зарегистрированных преступлений на 12,8 процента (с 617 до 696), — сообщается в отчете. — В ушедшем году совершено 3 убийства (плюс 50 процентов), 3 факта причинения тяжкого вреда здоровью, отсутствуют факты причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, не зарегистрировано ни одного изнасилования».

Грабежей стало больше на 6,6 процента. В структуре преступлений против собственности первые два места удерживают кражи и мошенничества, причем число последних выросло на 123,7 процента.

«При этом массив преступлений, расследование по которым приостановлено, увеличился почти на 87,5 процента, а их раскрываемость снизилась до 15,15 процента (минус 2,1 процента), — говорится в отчете. — Кроме того, увеличилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними — на 116,6 процента».

ИА «Орелград»