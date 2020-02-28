Не все «дети войны» равны перед губернатором

Чтобы дать обещанную сумму всем, в бюджете денег нет.

Сегодня, 28 февраля на сессии облсовета рассматривали законопроект о единовременной выплате к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Выплату в 5000 рублей малолетним узникам и «детям войны» пообещал губернатор Андрей Клычков. Но, как выяснилось, на всех денег не хватит.

На сессии руководитель регионального департамента соцзащиты Ирина Гаврилина сообщила, что единовременную выплату 5000 рублей из бюджета региона получат 3200 орловцев, попадающих в категорию “дети войны” и не имеющие иные меры социальной поддержки.

Ранее депутаты областного Совета уже выражали обеспокоенность таким делением по категориям. И призывали чиновников найти деньги для всех, имеющих статус «детей войны». Таких в области порядка 55 тысяч человек.

На сессии споры по этому поводу вспыхнули снова. Первый зампред облсовета Михаил Вдовин даже предложил Андрею Клычкову взять кредит, чтобы хватило на всех.

— Минфин не позволяет увеличивать нам дополнительные расходы на социальные обязательства. У нас в области сегодня 488 тыс. человек, получающих какие-либо меры социальной поддержки. 3200 человек не получают у нас никаких льгот. Мне кажется, нужно поддержать тех, кто лишен всяких мер поддержки, — пояснил свою позицию Клычков.

По поводу кредита он высказался кратко: ситуация не позволяет брать новый заем. «Мы должны исходить из наших возможностей», — сказал Клычков.

В результате законопроект принят в первом чтении. То есть, до сих пор нет ясности, кто из “детей войны” получит к 9 мая обещанную выплату.

ИА «Орелград»