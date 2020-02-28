В Орле заделали яму, приносящую бюджету прибыль

28.2.2020 | 15:51 Новости, Общество

Из-за нее водителям приходилось выезжать на «встречку» и  — получать штрафы.

За проблемный участок дороги власти взялись только после обращения регионального Народного фронта. На улице Генерала Родина наконец сделали ямочный ремонт.

—  За эту зиму на участке дороги напротив главного корпуса Аграрного университета появилось много ям. Из-за одной такой — чуть дальше, на пересечении с улицей Весёлой, несколько десятков орловских автолюбителей получили штрафы, — рассказал ОГТРК. — Выбоина была настолько большой, что водителям, чтобы ее объехать, приходилось выезжать на встречную полосу. Маневры попадали на камеры видеофиксации. Власти Орла прислушались к активистам, сейчас эта проблема устранена.

Ранее активисты ОНФ составили список самых нуждающихся в ремонте дорог. В него вошли как гарантийные участки, так и те, где эти обязательства уже не действуют. Всю информацию общественники передали специалистам администрации Орла.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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