Клычков признал заслуги Мценска и Крупышино

29.2.2020 | 10:11 Новости, Общество

Губернатор узаконил новый статус населенных пунктов.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков издал два указа. В соответствии с ними городу Мценску и селу Крупышино Дмитровского района присвоены почетные звания регионального уровня «Населенный пункт воинской доблести». Как следует из текстов указов, звания присвоены «за мужество, стойкость и героизм, проявленные защитниками в борьбе за свободу и независимость Отечества».

Как уже рассказывал «Орелград», решения о присвоении этих званий еще на январском заседании приняли депутаты Орловского облсовета – по ходатайствам местных властей. Три недели спустя их «узаконил» губернатор. Новый статус дает Мценску и Крупышино право на установку соответствующих стел, которые будут изготовлены по типовому проекту.

Напомним, закон о населенных пунктах воинской доблести действует в Орловской области с 2015 года. Почетное звание присваивается городам и селам, вблизи которых в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные и кровопролитные бои, но которые не были отмечены званиями федерального уровня.

Так, 6-7 октября 1941 года на подступах к Мценску произошло крупное танковое сражение с мощной танковой группировкой Гудериана с использованием реактивной артиллерии и авиации. Здесь же впервые было применено действие танков из засады.

Село Крупышино вошло в историю как место героического сражения 1-ой отдельной лыжно-стрелковой морской бригады Краснознаменного Тихоокеанского флота особого назначения с превосходящими силами противника.

Бригада морской пехоты в составе около 3500 человек погибла почти полностью. В живых остались около 60 бойцов. На месте неравного боя близ Крупышино установлен памятник, а место сражения получило название «Поле матроской славы». Село было освобождено 9 августа 1943 года.

ИА «Орелград»

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