Орловские единороссы затеяли выборы

В Орле стартовала внутрипартийная процедура предварительного голосования.

Напомним, в сентябре 2020 года должны состояться очередные выборы депутатов Орловского горсовета. «Единая Россия» стала загодя готовиться к этому событию и по традиции решила провести собственное «предварительное голосование», которое чем-то напоминает настоящие выборы.

Как пояснили в реготделении этой партии, 27 февраля в Орле был дан «процедуре предварительного голосования по определению кандидатур от партии для последующего выдвижения на выборах в Орловский городской Совет народных депутатов шестого созыва».

Сообщается, что выдвижение кандидатов будет проходить с 1 марта по 5 мая. Агитационный период до 30 мая. Кроме того, с 5 апреля по 20 мая будут проходить дебаты между кандидатами.

Единороссы говорят, что в «предварительном голосовании» могут принять участие все жители города Орла. Отметим, что они с тем же успехом могут и не принимать участия в этой процедуре. Что касается самого голосования, то оно намечено на 31 мая. Результаты обещают огласить не позднее 2 июня.

«Единая Россия» — единственная партия, которая определяет кандидатов в депутаты разных уровней не кулуарно, не в кабинетах за закрытыми дверями, а открыто советуясь с жителями, — заявил секретарь Орловского отделения «Единой России» Леонид Музалевский. — Основные принципы процедуры предварительного голосования: открытость, конкурентность, легитимность».

ИА «Орелград»