Прокуратура рассказала правду о расселении дома на Калинина

Действия орловских чиновников могут вызвать только недоумение.

Прокуратура Орловской области рассказала свою версию длительной и весьма туманной истории с расселением жильцов пятиэтажки на улице Калинина в Орле. Речь идет о доме №2, который был возведен в 1961 году. В 2017 году его признали аварийным. В прошлом году в доме обрушилась стена подвала, жильцов эвакуировали и временно предоставили им помещения в маневренном жилищном фонде.

Осенью прошлого года правительство РФ в лице премьер-министра Дмитрия Медведева выделило Орловской области 78,26 миллиона рублей из федерального резервного фонда на расселение жильцов этого дома. В официальной информации расселение преподносилось как заслуга чиновников. Однако из информации прокуратуры следует, что изначально они заняли прямо противоположную позицию.

Надзорное ведомство сообщает, что по публикациям в СМИ была проведена проверка. Она показала, что дом находится в «недопустимом техническом состоянии». Его физический износ на тот момент составлял 77 процентов. Дом был признан аварийным и подлежащим сносу.

«При этом администрацией г. Орла надлежащие меры по обеспечению безопасности жителей многоквартирного дома не принимались, — говорится в сообщении прокуратуры Орловской области. — В целях защиты прав граждан прокурор Заводского района г. Орла обратился в суд с иском с требованием признать бездействие администрации г. Орла незаконным и обязать администрацию города провести противоаварийные меры».

Исковые требования были удовлетворены в полном объеме. Только после этого чиновники начали делать то, что должны были сделать без суда. И неудивительно, поскольку исполнение судебного решения находилось на контроле прокуратуры.

Как уверяет надзорное ведомство, именно во исполнение решения суда «органами власти проведен комплекс противоаварийных мероприятий по повышению несущей способности конструкций дома, в последующем принято решение о расселении жителей дома».

Их уже расселили, а сам дом отключили от коммунальных систем. Спрашивается, а что было бы, не обратись прокуратура в суд? Чиновники равнодушно наблюдали бы за тем, как разрушается дом, в котором живут люди?

ИА «Орелград»