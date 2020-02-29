В Орле консервы массово проверили на вирус

Эксперты изучили в лаборатории содержимое консервированной птицы.

Как сообщает пресс-служба Орловской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ, всего за четыре дня специалисты отдела молекулярных исследований провели 243 испытания. Они изучили биологический и патологический материал «для обнаружения различных заболеваний».

Повышенное внимание в эти дни было уделено консервам, изготовленным из мяса птицы. В частности, были проведены исследования на выявление в них гриппа птиц. Сообщается, что в изученных консервах этой острой инфекционной вирусной болезни не обнаружено. Впрочем, исследования будут продолжены.

В лаборатории напомнили, что грипп птиц характеризуется поражением органов пищеварения, дыхания и высокой летальностью. Этот вирус очень восприимчив к внешней среде и гибнет, если обработать поверхности бактерицидным раствором даже в небольших количествах.

«Зато в прохладной среде вирус живет дольше, — рассказали эксперты. — Природным резервуаром являются мигрирующие птицы, чаще всего дикие утки. У уток к вирусу стойкий иммунитет. Но вот если они заражают вирусом домашних уток или кур, те гибнут очень быстро».

ИА «Орелград»