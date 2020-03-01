Орловские чиновники решат судьбу причудливой травы

1.3.2020 | 17:00 Новости, Общество

В Орловской области утвердили правила охраны природы.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил «Порядок объявления памятниками природы регионального значения природных объектов и комплексов, а территорий, занятых ими, — особо охраняемыми природными территориями регионального значения».

Согласно документу, памятниками природы будут объявляться уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения. Но такой статус не дадут объекту, в случае, например, если он находится на территории заповедника.

В целом, статус необходим для того, чтобы некий природный объект попал под государственную охрану и тем самым был сохранен. В Орловской области уже полтора десятка лет нет четкой правовой базы на этот счет, а документация велась из рук вон плохо. Это показали проведенные в предыдущие годы прокурорские проверки и судебные процессы.

Новый документ устанавливает основные правила. Так, памятниками природы в Орловской области будут объявлять участки живописных местностей, эталонные участки природы, старинные парки, аллеи и каналы, места произрастания и обитания ценных, реликтовых, малочисленных редких и исчезающих видов растений, «образцы выдающихся достижений лесохозяйственной науки и практики», места гнездования птиц, деревья-долгожители и деревья, имеющие историко-мемориальное значение, растения причудливых форм, холмы, валуны, родники, истоки рек, утесы, проявления карста, пещеры и другое.

Обеспечить им охрану будет обязано правительство Орловской области. Ему же доверено право объявлять территории такими памятниками. Причем в постановлении чиновников должны быть четко указаны границы, чтобы не возникало разного толкования.

ИА «Орелград»

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