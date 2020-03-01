Орловский суд рассмотрел иск о нидерландском долге

Истцом выступило ЗАО «Славянское» из орловского поселка Долгое.

Арбитражный суд Орловской области удовлетворил исковые требования закрытого акционерного общества «Славянское» к обществу с ограниченной ответственностью Multi Dairy Livestock B.V. Эта фирма зарегистрирована в Нидерландах, в муниципалитете Вурден. Орловская компания просила о взыскании с нее 53185 евро и 10 центов. Ответчик был извещен орловским судом о предстоящем разбирательстве.

Как следует из материалов дела, в январе 2019 года стороны заключили договор на поставку из Нидерландов в Орловскую область 134 племенных нетелей. Грузополучателем по контракту является «Славянское». Общая стоимость товара составляла 265 320 евро. Как следует из представленных в суде доказательств, орловская компания еще в феврале прошлого года перечислила на расчетный счет Multi Dairy Livestock B.V. предоплату в размере 53 064 евро.

Полтора месяца спустя иностранцы подтвердили получение авансового платежа, но одновременно сообщили «об отсутствии возможности начать селекцию животных по причине отсутствия денежных средств на данную процедуру». Последовавшие затем претензии нидерландская компания оставила без ответа.

В процессе рассмотрения дела выяснилось, что общество с ограниченной ответственностью Multi Dairy Livestock B.V. объявлено банкротом. Данный факт был подтвержден постановлением окружного суда Центральных Нидерландов от 22 июля 2019 года.

Орловский арбитраж пришел к выводу, что у него достаточно полномочий для рассмотрения такого спора. В результате он встал на сторону российской компании и постановил взыскать с Multi Dairy Livestock B.V. в пользу «Славянского» сумму в рублях, эквивалентную 53185 евро и 10 центов по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на дату фактического платежа.

Отметим, что на это решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, который находится в Воронеже.

ИА «Орелград»