В Орле парень пригласил к себе девушку и ограбил ее

По приговору суда грабитель пять лет проведет за решеткой.

Уголовное дело о нескольких хищениях чужого имущества рассмотрел Орловский областной суд. Перед ним предстал ранее судимый житель города Орла. Как пояснили в пресс-службе облсуда, преступления он совершал в состоянии алкогольного опьянения, причем совершал их «в поисках закуски, а также желая получить материальную выгоду».

В первом случае молодой человек «прогуливался со своим приятелем», попутно распивая с ним спиртное. Его одолел голод. Оставив приятеля в подъезде многоэтажки, он отправился в ближайшую пиццерию, взломал дверь, незаконно проник внутрь и похитил оттуда манты, шашлык и картофель фри. Все это он сложил на поднос и отнес приятелю. Вскоре его задержали сотрудники ЧОПа – в пиццерии сработала сигнализация. Часть похищенного преступник вернуть не смог, так как употребил его в пищу.

Пока велось расследование «голодной кражи», фигурант уголовного дела совершил еще одно преступление. Его жертвой стала девушка, с которой он познакомился в кафе. Молодой человек пригласил ее к себе домой. Спустя некоторое время отправился ее провожать.

На безлюдной улице кавалер напал на свою даму. Девушку он напугал обыкновенным гаечным ключом, который приставил к ее шее сзади и выдал за нож. Напуганная жертва отдала ему золотые украшения, которые грабитель чуть позже сдал в ломбард. Сообщается, что на вырученные деньги он купил себе одежду и обувь, а оставшиеся деньги «прогулял в боулинг-клубе с другом».

Суд признал его виновным в краже и разбое и по совокупности преступлений назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор был обжалован, но областная судебная коллегия оставила его без изменения.

ИА «Орелград»