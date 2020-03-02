МЧС напомнило орловцам  о последствиях сжигания травы

2.3.2020 | 16:18 Новости, Общество

Первые случаи в текущем году уже зафиксированы.

За прошедшие сутки сотрудники регионального ГУ МЧС девять раз выезжали на тушение горящего сухостоя.

— С наступлением весеннего периода становится актуальной проблема стихийного сжигания сухой травы, — отмечают в ведомстве. — Общая площадь горения уже составила более трех гектаров. Чтобы потушить большой очаг, требуется несколько часов работы. Сжигание травы и мусора не проходит бесследно. Плодородному слою почвы необходимо минимум семь лет на восстановление.

Также при горении мусора в атмосферу выделяется огромное количество опасных веществ, отравляющих своим содержанием природную среду.

1 марта  очаги горения травы были зафиксированы в Орле, Орловском  и Болховском районах.

ИА «Орелград»

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