Начальник регионального Росприроднадзора побывал на орловской свалке

Но возгораний не увидел. Заодно впервые посетил завод «ЭкоСити».

Поводом для визита главы управления Росприроднадзора (РПН) по Орловской области Анатолия Ястребова на свалку и мусорный завод стала жалоба, сообщает InfoOrel.ru.

— Правда, у защитников природы не было миссии поспособствовать ликвидации очагов возгорания – вместо этого делегация предъявила директору АО «ЭкоСити» Юрий Парахину жалобу от жителя соседней деревни, якобы подписанную тремястами жителями, — сообщает информагентство. — Сам документ показать постеснялись, зачитав его суть. В заявлении гражданина отражено подозрение в том, что мусоросортировочный комплекс захоранивает хвосты от отходов ТКО в теле свалки, а также негодование относительно регулярных возгораний мусора и загрязнения воздуха.

Внеплановая проверка получилась открытой: присутствовали представители нескольких СМИ, а также координатор общественного движения «Граждане Орла» Вадим Невров, представили «Народного контроля», руководитель фракции «Справедливая Россия» в облсовете Руслан Перелыгин.

Соответственно, визит контролирующих органов грозил перерасти в пресс-конференцию. Но на вопросы журналистов и активистов чиновники РПН по Орловской области отвечать не захотели. Осталось неясным, почему уборку «хвостов» предъявляют мусоросортировочному заводу, а не регоператору УК «Зеленая роща», есть ли на свалке ванадий и если да, то кто за это должен отвечать, и что делать с токсинами, которые носятся в воздухе от тлеющего полигона на улице Итальянской.

— В итоге гости пожелали осмотреть завод и отправились на саму свалку. Осмотрели там участки №№ 11 и 15, убедились, что там нет пожаров. (Участки с возгораниями проверяющие обследовать не стали). Забрали на исследование образцы почвенно-грунтовой смеси. Что готовят по результатам проверки в Росприроднадзоре – административное производство, штрафные санкции, – руководству мусоросортировочного комплекса остается только догадываться, — подводит итоги четырехчасового визита представителей РПН InfoOrel.ru.

ИА «Орелград»