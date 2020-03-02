Налоговики банкротят «Труд»

2.3.2020 | 10:40 Новости, Общество

Иск в арбитраж подан на основании миллионных долгов.

27 февраля в Арбитражный суд Орловской области поступило исковое заявление инспекции ФНС по городу Орлу о признании государственного АО «Типография «Труд» несостоятельным (банкротом). Основанием для иска стали финансовые претензии налоговой службы на 5,7 млн рублей, пишет «Вечерний Орел».

Напомним, проблемам типографии не один год. При губернаторе Александре Козлове уволили директора АО, началась кадровая чехарда. А при нынешнем губернаторе Андрее Клычкове областная газета «Орловская правда» и ряд «районок» перешли из «Труда» в белгородскую частную типографию, которая стала  получать деньги из бюджета Орловской области и районных бюджетов.

Напомним, из Белгородской в Орловскую область приехали советник Клычкова Сергей Лежнев и глава облздрава Иван Залогин.

ИА «Орелград»

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