Под Орлом чиновники построили бараки для сирот

Здания уже разваливаются, сообщили активисты

Общественное движение «Граждане Орла» рассказало о квартирах, которые получили сироты Троснянского района. Жилье выделили местные власти.

Одноэтажный дом построили за два месяца, но это отразилось на качестве, заявили общественники. В доме все отходит, а фундамент слабый.

В комментариях орловцы предложили губернатору Андрею Клычкову поселиться в такой квартире со своей семьей, прежде чем передавать жилье сиротам. Возможно, тогда власти не будут одобрять сдачу таких квартир.

Напомним, в Орловской области регулярно возникают перебои с выделением квартир для детей-сирот. В ситуацию постоянно вмешивается прокуратура региона, которая через суд обязует чиновников искать жилье.