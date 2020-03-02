Под Орлом чиновники построили бараки для сирот

2.3.2020 | 11:10 Важное, ЖКХ, Новости

Здания уже разваливаются, сообщили активисты

Общественное движение «Граждане Орла» рассказало о квартирах, которые получили сироты Троснянского района. Жилье выделили местные власти.

Одноэтажный дом построили за два месяца, но это отразилось на качестве, заявили общественники. В доме все отходит, а фундамент слабый.

В комментариях орловцы предложили губернатору Андрею Клычкову поселиться в такой квартире со своей семьей, прежде чем передавать жилье сиротам. Возможно, тогда власти не будут одобрять сдачу таких квартир.

Напомним, в Орловской области регулярно возникают перебои с выделением квартир для детей-сирот. В ситуацию постоянно вмешивается прокуратура региона, которая через суд обязует чиновников искать жилье.

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