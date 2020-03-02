Под Орлом «Газель» влетела в столб. Есть погибший

2.3.2020 | 15:10 Новости, Происшествия

Водитель отвлекся и оказался на обочине.

ДТП произошло сегодня, 2 марта около 7.20 в Кромском районе. По информации пресс-службы регионального УМВД, на 407 километре трассы М-2 «Крым» у сельского поселения Стрелецкое водитель «Газели» отвлекся на дороге и съехал на левую обочину. Автомобиль протаранил опору ЛЭП и перевернулся.

В результате аварии пассажир 1989 года рождения от полученных травм скончался на месте еще до приезда медиков. Второй пассажир получил травмы, от медпомощи он отказался.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.

ИА «Орелград»

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