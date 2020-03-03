Иван Полуэктов взял под контроль «барак» для сирот

Прокуроры тоже проверят «новостройку» в Троснянском районе

Прокуратура Орловской области по сообщениям СМИ о нарушении жилищных прав сирот в Троснянском районе организована проверка, сообщили в ведомстве.

Надзорное ведомство проверит соблюдение законодательства при выделении сиротам жилья и его соответствие установленным требованиям к жилым помещениям.

Если найдутся основания, будет дана и правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц администрации Троснянского района.

Результаты проверки поставлены прокурором Орловской области на контроль.

Ранее домом, построенным для детей-сирот, которым от государства положено бесплатное жилье, заинтересовался СК. Люди, получившие квартиры в этом «бараке», жалуются, что фундамент ненадежен, а отделка уже отваливается. Они возмущены и предлагают пожить в таких условиях губернатору Андрею Клычкову и его семье.

ИА Орелград