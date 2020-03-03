Неадекватный орловец поджег квартиру с детьми

Мужчину задержали. При пожаре пострадал один человек

В Орле задержали мужчину, который поджег квартиру в доме №59 на улице Планерной. ЧП произошло вечером 3 марта.

По данным «Орелграда», в квартире жила семья — отец, мать и двое детей 3 и 4 лет. Незадолго до происшествия в квартире произошел конфликт. Тогда мужчина (предположительно это был глава семейства — прим. ред.) поджег ее. В этот момент и его жена, и дети находились в квартире.

Когда на место происшествия прибыли пожарные и полиция, мужчина попытался сбежать. Но силовики задержали его при помощи очевидцев во дворах 909 квартала. В эти минуты зачинщик пожара находится в полицейском автомобиле, ожидая разговора с полицейскими. Мужчина находится в неадекватном состоянии и пытается выломать дверь машины.

При пожаре пострадал минимум один человек, его увез автомобиль скорой медицинской помощи. Спасатели эвакуировали подъезд. На месте происшествия находятся 7 пожарных машин, 3 автомобиля скорой помощи и несколько нарядов полиции. Жильцы рассказывают, что семья была неблагополучной: пара часто выпивала и вела асоциальный образ жизни.

ИА «Орелград»