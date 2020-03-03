Орловец придумал, как пустить трамваи во время ремонта Красного моста

3.3.2020 | 14:08 Новости, Общество

Он предлагает создать разворотный треугольник в районе Центрального рынка.

ВК/Bus57

Жители Орла, кажется, больше, чем чиновники, обеспокоены предстоящим закрытием движения трамваев на время ремонта Красного моста. Андрей Киреев, «пассажир орловского трамвая», как он сам представился в соцсети, уже придумал, как не стоять на остановке слишком долго. И предложил свою задумку на обсуждение администрации города.

— Челночное движение вагонов на участке от депо до площади Карла Маркса, считаю, не решит проблемы. Спешащие утром пассажиры южной части Заводского района уж точно не будут выбирать трамвай для поездки в центр, делая при этом пересадку у депо на «челнок», который повезет их дальше до центра. Этот «челнок» еще и ждать придется. А между тем, утром направление из южной окраины Заводского района в центр — очень загружено.

По наблюдениям автора задумки,  движение трамваев следует организовать так, чтобы не было разрыва движения у депо.

— Пока я не слышал, чтобы где-то предлагался вариант на время ремонта моста устроить в центре, в районе Воскресенского переулка, разворотный трамвайный треугольник. Визуально ширина Воскресенского переулка позволяет сделать такой временный треугольник даже по обе стороны Карачевской улицы, — пишет Киреев. — Данная конструкция часто используется в различных городах для временного оборота вагонов там, где нет возможности сделать полноценное кольцо. И требуются для этого не такие грандиозные работы. Материал для постройки: два стрелочных перевода, две поворотные кривые, прямой участок рельсо-шпальной решетки длинной 20 — 25 метров, контактный провод, легкий забор для ограждения треугольника (см. схема 4). Возможно даже, что все эти материалы есть в депо.

Работу разворотного треугольника можно увидеть на примере Казани. Он расположен в куда более сложных условиях, нежели будет в Орле в практически пешеходной зоне. На записи видно, что оборот вагона по нему занял не более трех минут.

Напомним, закрыть Красный мост на ремонт власти хотят сразу же по окончании ремонта моста «Дружба». Правда, подрядчиков на этот проект пока не нашли.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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