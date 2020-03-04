Для орловской «Спецавтобазы» закупят новую спецтехнику

Пока убирать улицы сотрудникам приходится вручную. Они не успели «переобуть» машины к весне.

На закупку спецтехники предприятию дали 63,5 млн рублей. На эти деньги заказали три комбинированные дорожные машины (КДМ) с оборудованием для ямочного ремонта, а также автогрейдер, фронтальный погрузчик, колесную дорожную фрезу и измельчитель пней — всего семь единиц.

По информации и.о. начальника УКХ Дмитрия Фролова, по состоянию на 2 марта документация на закупку КДМ, автогрейдера и колесной дорожной фрезы находится на стадии формирования, а документация по закупке фронтального погрузчика направлена на размещение. Измельчитель пней уже проторгован и на следующей неделе будет введен в эксплуатацию. Вся техника, кроме погрузчика, должна прийти до 1 мая.

Тем временем, глава администрации Орла Александр Муромский на своем рабочем совещании обратил внимание на очистку краев дорог от грязи и пыли. Глава «Спецавтобазы» Сергей Яковенко пояснил, что имеющейся у предприятия «зимней» техникой это сделать невозможно. Машины только начали переводить на летний режим. А пока в ручной уборке, в том числе прилотковой части дорог, задействованы 70 человек. Бригады работают во всех районах города.

ИА «Орелград»